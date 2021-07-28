الموقف الوبائي الفادح: تعليق جديد من الصحة العراقية

2021/07/28 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جددت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تحذيرها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، "هذا ما حذرت منه وزارة الصحة بأن عدد المصابين سيصل إلى أعداد أكثر من الأعداد السابقة بفارق كبير ومضاعف؛ بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالإجراءات الوقائية طيلة أيام العيد، على الرغم من دخول موجة جديدة ومتحورة كما نوهت وزارة الصحة بأن هذه الأعداد قابلة للزيادة".

وأضافت، "ونتيجة عدم الالتزام خلال فترة العيد والزيارات العائلية التي حدثت لا تظهر اصابتها مباشرة ولكن بعد أيام من هذه الفترة وزيادة عدد الفحوصات المختبرية للكشف عن الإصابات، لذا نرجو من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ اللقاح بالتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح، حيث ان الفترة المقبلة سيتم توفير اكثر من ١٠ ملايين جرعة من اللقاح وبشكل تدريجي من ضمن الجدول الاسبوعي لاستلام اللقاح مع زيادة اعداد المنافذ التلقيحية في جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين".

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