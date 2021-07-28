القضاء يقرر اطلاق سراح مدير قناة البغدادية

2021/07/28 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاربعاء، ان القضاء قرر الافراج عن مدير قناة البغدادية علي الذبحاوي.

وقال احمد الحمداني مستشار نقابة الصحفيين العراقيين خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان القضاء اصدر امرا بالافراج عن مدير قناة البغدادية علي الذبحاوي، بكفالة، مشيرا الى ان النقابة بانتظار انهاء الاجراءات القانونية لاطلاق سراحه بشكل فعلي في وقت لاحق من اليوم.

واضاف الحمداني: ان المتابعة والتنسيق مستمرتين مع نقابة الصحفيين العراقيين وخلية الاعلام الامني وهنالك اجتماعات قريبة مع مجلس القضاء لاعادة تفعيل الاتفاقية التي يجب بموجبها اشعار النقابة وعدم اعتقال الصحفيين في حال مخالفة قنواتهم.

هذا ودخلت قوة من الشرطة، ليلة امس الثلاثاء، الى مقر قناة البغدادية الفضائية في العاصمة بغداد، وأوقفت بث القناة، كون القناة غير مجازة ولاتملك رخصة عمل ولم تدفع اية اجور، فيما اوقفت القوة مدير القناة علي الذبحاوي.

PUKmedia خاص

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