مصر تقصي الأرجنتين من منافسات الكرة بطوكيو وتضرب موعدا مع البرازيل

2021/07/28 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المنتخب المصري إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد قوزه على أستراليا بهدفين نظيفين الأربعاء في المباراة الحاسمة

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