تونس، من معايير تقويم -الإنقلاب الدّستوري- - الطاهر المعز

2021/07/28 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ما معايير الدّعم أو الشّجب لما حصل بتونس؟تمكّن الرئيس التونسي "قيس سعَيّد"، مُسْتَخْدمًا ذرائع "دستورية"، من زعزعة ركائز حُكْم الإخوان المسلمين، لكن ماذا يقترح كبديل؟من الخطأ الغوص في جدل فُقْهِي قانوني، الذي لا يفضي سوى إلى إهمال الإهتمام بالمشاغل الأساسية لأغلبية المواطنين، عن وعي أو عن غير وعي، كما أنه من الخطأ العودة إلى خطاب سنة 2005 الذي رَوّجه "ائتلاف 18 اكتوبر" (2005)، بتونس، و ......





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