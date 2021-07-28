إنقلاب على الله ! - رمزي عودة

2021/07/28 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رمزي_عودة إنقلاب على الله!منذ حرب الخليج الثانية، وما عاناه الفلسطينيون فيها من تكاليف باهظة، إنتهجت القيادة الفلسطينية نهجاً إستراتيجياً ما زال قائماً الى الآن، يقضي بعد التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بأي شكل من الأشكال، وكان الهاجس الأساسي لهذا النهج هو تجنيب شعبنا الفلسطيني في الشتات ويلات الانتقام السياسي.



وبالفعل إستمرت قيادتنا منذ الراحل الشهيد أبو عمار وحتى في فترة حكم السيد الرئيس محمود ......





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