خفايا الإنقلاب على الإشتراكية السوفياتية (1) - فؤاد النمري

2021/07/28 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري خفايا الإنقلاب على الإشتراكية السوفياتية (1)ثمة حقيقة صادمة للشيوعيين قبل المؤرخين وهي أن الحرب العالمية الأولى وتطوراتها غير المتوقعة هي التي سمحت للبلاشفة الروس أن يستولوا على السلطة في روسيا في أكتوبر 1917 وأن يعلنوا في مارس 1919 القيام يثورة اشتراكية عالمية كان كارل ماركس وفردريك إنجلز قد استشرفاها قبل سبعين عاماً ؛ كما سمحت نفس الحرب أيضاً لأعداء البلشغية بالإنقلاب على الإشتراكية الس ......





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