الصحة تطلق تحذيراً بشان كورونا: هذه الموجة الأخطر

2021/07/28 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تحذيراً وذلك بعد تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “العراق يمر الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها، حيث أن نسبة الحالات الشديدة هي الأكثر، ومؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة، حالات حرجة وصعبة”.

وشددت على ضرورة “الالتزام بأساسيات الوقاية المتمثلة بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات”.

وبينت، أن “استمرار ارتفاع الإصابات سيشكل ضغطاً أكبر على المؤسسات الصحية”.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، إن كوادرها سجلت “13515 حالة إصابة جديدة، و 8217 حالة شفاء، و 66 وفاة بالفيروس”، مسجلة بذلك أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الجائحة.

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