القبض على 13 متهماً بحيازة المخدرات في أربع محافظات

2021/07/28 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مفارز الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على 13 متهماً بحيازة المخدرات في محافظات بغداد وميسان وصلاح الدين وديالى.وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان صحفي، ان” مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على ( 8 ) متهمين في محافظة ميسان بحوزتهم (نصف كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة”.واضافت” كما ألقت المديرية القبض على ( 3 ) متهمين في محافظة صلاح الدين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وأدوات للتعاطي، فيما ألقت القبض على متهم آخر في محافظة ديالى بحوزته حبوب مخدرة متنوعة، وأدوات للتعاطي، وبندقية صيد، وناظور عدد (3)، وآلات جارحة، ومشروبات كحولية متنوعة”.وتابعت ان” المديرية القت ايضاً القبض على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة في بغداد، وأدوات للتعاطي، ومبالغ مالية”، مؤكدة” إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات”.

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