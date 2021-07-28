الإمارات.. فتح الباب أمام جميع ممارسي هذه المهنة للحصول على إقامة ذهبية

2021/07/28 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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