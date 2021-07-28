2021/07/28 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق في المركز الثامن عالمياً بعدد الاصابات اليومية بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في المركز الثامن عالمياً بعدد الاصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في المركز الثامن عالمياً بعدد الاصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).