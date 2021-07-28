الصحة العراقية تطلق تحذيراً بعد تسجيل أكثر من 13 الف إصابة بكورونا- عاجل

2021/07/28 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة: عدم الالتزام سيؤدي حتماً إلى حدوث حالة تفشٍ وبائي

الصحة: نحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها

الصحة: مؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة

الصحة: نؤكد على ضرورة أساسيات الوقاية؛ لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات

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