2021/07/28 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ان الموجة الوبائية الحالية لفيروس كورونا في العراق هي “الأخطر” من سابقاتها.وقالت الوزارة، ان عدم الالتزام سيؤدي حتماً إلى حدوث حالة تفشٍ وبائي، ونحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها.وأضافت، ان مؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: الموجة الوبائية الحالية هي “الأخطر” من سابقاتها first appeared on النور نيوز.

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