وزيرة الهجرة تدعو الدول المانحة إلى إيجاد فرص عمل للعوائل العائدة للمناطق المحررة

2021/07/28 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، المدير الاقليمي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الالمانية كريستيان بووك، فيما دعت الدول المانحة إلى العمل في إعادة البنى التحتية للمناطق المحررة وإيجاد فرص عمل للعوائل العائدة.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخنة منه، ان وزيرة الهجرة بحثت …

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