حدث ينقذ طفلا ويغرق في نهر الفرات بالحلة

2021/07/28 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/انتشلت الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل ، جثة حدث من نهر الفرات المار بمدينة الحلة .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" ان الحدث ، وهو في السادسة عشرة من عمره ، غرق اليوم الاربعاء في نهر الفرات المار بمنطقة كريطعه وسط الحلة ، بعد انقاذه طفلا في السابعة من عمره سقط في النهر "./ انتهى

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