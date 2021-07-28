المسابقات تعلن مواعيد منهاجها الكروي للموسم المقبل

2021/07/28 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة فتحَ باب الانتقالات للموسمِ المقبل في الأول من شهر آب المقبل حتى التاسع عشر من شهر ايلول .و اعلنت اللجنةُ ، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر اتحاد الكرة اليوم ، اقامة مباراة كأس السوبر بين الزوراء والقوة الجوية يوم الخامس عشر من أيلول المقبل.و انطلاقَ تصفيات كأس العراق للدرجتين الثانية والثالثة كمرحلةٍ أولى في العاشر من أيلول المقبل.كما حددت اللجنةُ موعد قرعةَ الدوري الممتاز في العشرين من شهر آب المقبل، وانطلاق دوري الكرة الممتاز 2021-2022 يوم الخامس و العشرين منه .و حددت اللجنةُ الثاني عشر من شهر تشرين الأول موعدًا لانطلاق دوري الدرجة الأولى بمشاركة 24 فريقًا.كما حددت موعدَ انطلاق دوري الدرجةِ الثانية في العاشر من شهر تشرين الثاني.وقررت منحَ صلاحية تحديد موعدِ انطلاق دوري الدرجة الثالثة إلى الاتحادات الفرعية في المحافظات./انتهى

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