مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربعة محافظات

2021/07/28 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة في أربع محافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين في محافظة ميسان بحوزتهم نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة، وألقت المديرية القبض على 3 متهمين في محافظة صلاح الدين بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وأدوات للتعاطي".

واضافت انه "تم القبض على متهم آخر في محافظة ديالى بحوزته حبوب مخدرة متنوعة، وأدوات للتعاطي، وبندقية صيد، وناظور عدد 3، وآلات جارحة، ومشروبات كحولية متنوعة، وفي محافظة بغداد ألقت المديرية القبض على متهم بحوزته مادة الكريستال المخدرة، وأدوات للتعاطي، ومبالغ مالية".واشارت المديرية الى انه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات".

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