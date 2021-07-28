أثناء الحركة.. ابتكار شاحن لاسلكي يزود عدة أجهزة بالطاقة ‎

2021/07/28 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هناك داعٍ للقلق بشأن مكان وضع هاتفك.

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