محافظة عراقية تمنع توزيع الرواتب لهذا السبب

2021/07/28 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مديرية بلديات ذي قار، إلزام موظفي المؤسسات البلدية بالتلقيح ضد كورونا، وعدم صرف راتب لأي موظف مالم يتم جلب وثيقة التلقيح ضد الوباء.

جاء ذلك في وثيقة حصل NRTعلى نسخة منها اليوم، (28 تموز 2021)، وفيما يلي نصها:-

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