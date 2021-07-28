الصحة العراقية تطلق تحذيرا هاما

2021/07/28 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، من أن عدد المصابين بكورونا سيصل الى اعداد اكثر من الاعداد السابقة بفارق كبير ومضاعف.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 تموز 2021)، إنه "بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالاجراءات الوقائية طيلة ايام العيد على الرغم من دخول موجة جديدة ومتحورة".

منوهة، الى أن "هذه الاعداد قابلة للزيادة حيث نتيجة عدم الالتزام خلال فترة العيد والزيارات العائلية التي حدثت لا تظهر اصابتها مباشرة ولكن بعد ايام من هذه الفترة وزيادة عدد الفحوصات المختبرية للكشف عن الاصابات".

داعية بالقول: "لذا نرجو من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية والاقبال على اخذ اللقاح بالتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح حيث ان الفترة المقبلة سيتم توفير اكثر من ١٠ ملايين جرعة من اللقاحوبشكل تدريجي من ضمن الجدول الاسبوعي لاستلام اللقاح مع زيادة اعداد المنافذ التلقيحية في جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين".

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