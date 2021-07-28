الصحة تطلق تحذيراً للعراقين: نواجه ضغطاً كبيراً.. التزموا بإجراءات الوقاية

2021/07/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،

تحذير مهماً؛ وذلك بعد تسجيل أعلى معدل

إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "العراق يمر الآن في موجة

وبائية هي ا

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