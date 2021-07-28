دراسة تحدد سبب تشكّل جلطات الدم لدى المصابين بـ

2021/07/28 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون الالتهاب وتجلط الدم الذي يظهر

في الحالات الشديدة جدا من "كوفيد-19"

ناتجا عن الأجسام المضادة المرسلة

لمحاربة المرض وتفعيل نشاط الصفائح

الدموية غير الضروري في الرئتين.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت ف

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