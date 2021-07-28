2021/07/28 | 17:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على 12 متهماً بقضايا قانونية مختلفة بينهم متهم بالارهاب، فيما نفذت عملية للتفتيش عن السلاح غير المرخص في بغداد.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 12 متهماً بقضايا مختلفة first appeared on النور نيوز.

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