محلل سياسي: اهم الملفات في العراق تتحكم بها السفارة الامريكية

2021/07/28 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الاربعاء، ان المقاومة العراقية مقاومة وطنية انبثقت من عمق النهار الوطني للتصدي للارهاب، لافتا ان ملفات الكهرباء والصحة واهم الملفات تتحكم بها السفارة الامريكية.وقال العبودي في برنامج كاتب وقضية، ان “الامريكان يحاولون ممارسة الغطرسة باقصى انواعها”، مبينا ان “الحكومة ليست وطنية لانها لم تأتِ بصفة شرعية وانما […]

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