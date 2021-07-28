ميقاتي يلتقي الرئيس اللبناني ويأمل في تشكيل الحكومة “قريبا”

2021/07/28 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في تشكيل حكومة في ”المستقبل القريب“ بعد أن حصل على موافقة الرئيس ميشال عون على معظم مقترحاته.ورجل الأعمال ميقاتي […]

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