تسجيل 13515 إصابة يومية بكورونا في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء

سجل العراق حصيلة وبائية صادمة بأعداد الوفيات والإصابات تعد الأعلى منذ بدء تفشي الوباء، ليبقى متصدرا قائمة الدول العربية من حيث الاعداد.

إذ شخصت وزارة الصحة إصابة ثلاثة عشر الفا وخمس مائة وخمسة عشرة حالة ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى مليون وخمس مئة وتسعين الفا.

في حين أعلنت الصحة وفاة ستة وستين شخصا بالوباء خلال الساعات الماضية، وهو رقم رفع العدد الكلي للوفيات إلى ستة عشر الفا واربع مئة واربع وثمانين.

