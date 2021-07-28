نداء آخر من الصحة العراقية: نواجه الموجة الأخطر لتفشي فيروس كورونا

2021/07/28 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن مؤسساتها تواجه ضغطًاً كبيراً، وسط ارتفاع مستمر في مؤشر الاصابات بكورونا.

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وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوسائل اعلام، بينها "ناس" (28 تموز 2021)، ان "وزارة الصحة لم تتفاجأ في القفزة القياسية لاصابات كورونا، كوننا حذرنا سابقا من ان عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية سيؤدي الى التفشي الوبائي".

وأضاف البدر، "نحن الان في موجة وبائية هي الاخطر من كل سابقاتها ونسبة الحالات الشديدة هي الاكثر خلال كل المدة السابقة"، مبينا أن "المؤسسات الصحية تواجه ضغطا كبيرا".

وجدد البدر دعوته الى "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية"، مشيرا الى انه "حتى اللحظة ما زال بامكاننا استيعاب الزيادة لكن في حال استمرارها سيشكل ضغطا كبيرا على مؤسساتنا الصحية".

وبين أن "العراق يمر بمرحلة الذروة من الاصابات وسيكون هناك انخفاض تدريجي بعد ذلك"، لافتا الى ان "المرحلة الوبائية الحالية تتطلب وقفة جادة فالخطر داهم ويهدد الجميع".

وأكد البدر أن "جميع اللقاحات سليمة"، داعيا الى "اعتماد الجهات المخولة بالتصريح في هذا الامر وعدم الاستماع الى الانباء غير الدقيقة".

وجددت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تحذيرها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تموز 2021)، "هذا ما حذرت منه وزارة الصحة بأن عدد المصابين سيصل إلى أعداد أكثر من الأعداد السابقة بفارق كبير ومضاعف؛ بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالإجراءات الوقائية طيلة أيام العيد، على الرغم من دخول موجة جديدة ومتحورة كما نوهت وزارة الصحة بأن هذه الأعداد قابلة للزيادة".

وأضافت، "ونتيجة عدم الالتزام خلال فترة العيد والزيارات العائلية التي حدثت لا تظهر اصابتها مباشرة ولكن بعد أيام من هذه الفترة وزيادة عدد الفحوصات المختبرية للكشف عن الإصابات، لذا نرجو من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ اللقاح بالتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح، حيث ان الفترة المقبلة سيتم توفير اكثر من ١٠ ملايين جرعة من اللقاح وبشكل تدريجي من ضمن الجدول الاسبوعي لاستلام اللقاح مع زيادة اعداد المنافذ التلقيحية في جميع المحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين".

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