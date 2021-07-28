2021/07/28 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين محافظة سنه والتلفزيون الايراني لانتاج دراما "مستورة اردلان".

وقال محافظ سنة بهمن مورادنيا، انه يجب ايلاء الاهتمام اكثر للشخصيات الكوردستانية الشهيرة وتعريفهم للجيل الجديد.

واضاف، ان مشروع انتاج دراما "مستورة اردلان" سيتم البدء به قريبا ولن نقبل اي تقصير في المشروع باي شكل من الاشكال.

ومن المقرر ان تتون الدراما مكونة من 15 حلقة، فضلا عن انتاج دراما الامير نظامي كرُّوسي التي ستكون مكونة من 40 حلقة.

PUKmedia ترجمة عن مهر الايرانية

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