إيرادات F9 تتخطى حاجز الـ600 مليون دولار

2021/07/28 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 حاجز الـ600 مليون دولار، لتصل بذلك إلى 622 مليونًا و77 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، وكان قد طرح العمل في دور العرض حول العالم في مايو الماضي، لكنه وصل دور العرض الأمريكية في 25 يونيو الماضي.

وانقسمت الإيرادات بين 163 مليونًا و516 آلاف دولار بدور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و458 مليونا و561 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمي لفيلم هوليودي منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما في ذلك 135 مليون دولار في الصين.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "افينجرز إند كيم" ​قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

PUKmedia متابعة

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