آبل تحقق عائدات بقيمة 81.7 مليار دولار

2021/07/28 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت شركة ”أبل“ العاملة في مجال المعلوماتية والإنترنت، أداء أفضل من المتوقع على صعيد الأرباح في البورصة والإيرادات، خلال الربع الممتد من نيسان إلى حزيران، مدعومة بالارتفاع الكبير في مبيعات هواتف ”آيفون“ بنسبة 50%.وسجلت الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، أرباحا صافية للسهم الواحد بلغت 1.30 دولار، مقارنة بمستوى متوقع كان محددا بـ1.01 دولار من جانب المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة ”فاكتسيت“.كما بلغت عائداتها 81.4 مليار دولار، مقارنة بـ73.3 مليار دولار، بحسب توقعات الأسواق”.وأكد رئيس ”آبل“، تيم كوك، خلال مؤتمر هاتفي للإعلان عن هذه النتائج، أن الشركة العملاقة بات لديها 700 مليون مشترك بواحدة على الأقل من خدماتها المدفوعة، والتي تشمل متجر تطبيقات ”آبل ستور“، أو خدمة الموسيقى ”آبل ميوزك“، أو تخزين الصور باستخدام الحوسبة السحابية”.وحققت خدمات ”آبل“ ازديادا صافيا بأعداد المشتركين، بلغ 150 مليونا خلال عام واحد”.

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