شرطة البصرة تفصح عن ملابسات وفاة مواطن اعتقل بسبب تشابه الاسماء

2021/07/28 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / علقت قيادة شرطة محافظة البصرة ، على ملابسات حادثة وفاة مواطن بعد يوم من اعتقاله في احدى نقاط التفتيش بالمحافظة .وذكرت قيادة الشرطة ، في بيان صحفي ان " المتوفى مطلوب بجريمة قتل الى قسم مكافحة اجرام البصرة بقرار قضائي وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ، و ليس للامر علاقة بتشابه الاسماء انما جريمة قتل "، واشارت الى انه " تم الافراج عن المتهم بتاريخ 27 تموز 2021 ، بعد تدوين اقواله من قبل قاضي التحقيق وتم تسلمه من قبل ذويه ".واضافت ، انها تتابع نتائج التشريح من دائرة الطب العدلي حول اسباب الوفاة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة ، ولن تتهاون بمحاسبة المقصرين .وسادت موجـة غضب شعبي لدى اهالي محافظة البصرة اليوم الاربعاء ، اثر وفاة المواطن هشام محمد الشباري البالغ من العمر 35 عاما ، حيث تم اعتقاله من قبل دائرة مكافحة اجرام البصرة بسبب تشابه الاسماء ، فيما افصح ذوي المتوفي عن وجود آثار لكدمات وضربات على جسده ./انتهى5

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