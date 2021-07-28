2021/07/28 | 18:19 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 يوليو 2021 | 05:56 مساءً

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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن الإجراءات المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب

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