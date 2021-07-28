2021/07/28 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان

==========

تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في

محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات

القانونية وبناءً على معلومات

استخبارية دقيقة من القاء القبض على شخص

يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك

الجها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).