2021/07/28 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمن الوطني يلقي القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 18:16

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).