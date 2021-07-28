خامنئي عن الاتفاق النووي: الثقة مع الغرب لن تنفع

2021/07/28 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المرشد الإيراني الاعلى علي خامنئي، الأربعاء، إن التعامل مع الغرب وفق مبدأ "الثقة" لن ينفع.

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وأضاف خامنئي، خلال استقباله أعضاء الحكومة والرئيس حسن روحاني (28 تموز 2021)، أن "واشنطن التي تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات النووية مع طهران، ربطت عودتها الى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018 بإجراء مباحثات لاحقة تطال برنامج الجمهورية الإيرانية الصاروخي وقضايا إقليمية، ورفضت تقديم ضمانات بعدم تكرار خطوة الانسحاب الأحادي في حال تم إحياء الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015".

وتابع خامنئي "يجب على الآخرين الاستفادة من تجارب حكومة الرئيس روحاني، وإحداها تجنب الثقة بالغرب، في هذه الحكومة، اتضح أن الثقة بالغرب لا تنفع"، وذلك في التصريحات أوردها موقعه الالكتروني.

ولفت إلى "أنهم لا يساعدون في شيء، بل يوجهون الضربات حيث يستطيعون، أينما لم يوجهوا الضربات، لم يكن لديهم القدرة على ذلك".

وقال خامنئي "حيثما جعلت هذه الحكومة أعمالها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب وأمريكا، أخفقت، وحيثما اعتمدت على القدرة الداخلية، حققت النجاح".

وشدد على أنه "ينبغي للحكومات ألا تجعل برامجها مَنوطة بالمفاوضات مع الغرب إطلاقاً، لأنها ستخفق قطعاً".

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