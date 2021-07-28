الصحة الاتحادية: سنتخذ اجراءات مشددة للحد من انتشار كورونا

2021/07/28 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ان اعداد المصابين بكورونا سيصل الى ارقام مضاعفة من تلك التي تم تسجيلها خلال اليومنين المنصرمين، مؤكدة انها ستتخذ اجراءات مشددة بشكل اكبر وستحاسب المخالفين لتعليماتها.

وقالت الدكتورة ربى فلاح عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة الاتحادية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اعداد المصابين بكورونا سيصل الى ارقام مضاعفة خلال الايام المقبلة، مبينة ان ذلك يأتي بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالاجراءات الوقائية طيلة ايام عطلة العيد، على الرغم من دخول البلاد موجة جديدة ومتحورة.

واضافت، ان الزيارات العائلية التي حدثت خلال العيد لن تظهر اصابتها مباشرة ولكن بعد ايام من هذه الفترة وزيادة عدد الفحوصات المختبرية للكشف عن الاصابات، ستتضاعف اعداد المصابين بكورونا، ناهيك عن الاعداد غير المسجلة من الاصابات بالفايروس والذين لم يراجعوا المؤسسات الصحية ويتلقون العلاجات في منازلهم، على حد تعبيرها.

واكدت حسن، ان الاجراءات ستكون مشددة بشكل اكبر من الاجراءات الحالية، اذ ان قرار الوزارة بغلق المسابح والمدن المائية والتشديد على الاجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين للتعليمات للحد من انتشار الوباء، داعية المواطنين بالتوجه الى مراكز اخذ اللقاح والتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح.

PUKmedia خاص

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