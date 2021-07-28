بمشاركة العراق.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا للناشئين

2021/07/28 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت الهيأةُ التطبيعية على مشاركةِ منتخب الناشئين في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 13 حتى 22 من شهر تشرين الأول المقبل.

ويواصلُ منتخبُ الناشئين تدريباته اليومية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب .

يشارُ الى ان الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدرباً، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربًا لحراس المرمى.

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