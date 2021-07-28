2021/07/28 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، في الاسواق المحلية انخفاضاً طفيفاً.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم) ان بيع الدولار سجل 147.850 دينارا لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 لكل 100 دولار.

هذا واستقر سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في بورصة البلاد، أمس الثلاثاء.

وأغلقت البورصة على شراء الـ100 دولار أمريكي بـ18500 دينار ، فيما كان سعر البيع 18500 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض طفيف.. أسعار صرف الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض طفيف.. أسعار صرف الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).