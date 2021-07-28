محافظ الديوانية يكشف عن مساع لإنشاء مدينة جديدة

2021/07/28 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، عن مساع لانشاء مدينة جديدة على مساحة تقرب من خمسة الاف دونم، مع قرب توزيع 900 قطعة ارض سكنية بين المستحقين بالتزامن مع تزايد مشكلة ازمة السكن وعدم تحديث تصميم الديوانية منذ 75 عاما.

وقال الشعلان في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "المحافظة وبجهود حثيثة نجحت بالحصول على مساحة اربعة الاف و800 دونم من وزارة الدفاع من اصل 7000 دونم كانت سابقا موقعا عسكريا ملاصقا لسوق الديوانية، والتصميم المعد سيقسمها الى اسواق ومناطق سكنية ومشاريع ترفيهية متنوعة، وستكون مكملة لمركز المحافظة حال انتهاء العمل بها".

وأضاف أن "تم بذل جهود كبيرة مع وزارة الدفاع لنقل الموقع العسكري النموذجي الجديد والذي سيشيد ضمن المبادرة الفرنسية، الى خارج مركز المحافظة، ما سيمكن المحافظة من الحصول على 1400 دونم ستضاف الى المدينة الجديدة".

وبين الشعلان أن "الحكومة المحلية اتخذت اجراءات عدة بهذا الشأن، اذ هيأت 900 قطعة ارض سكنية ستوزع مطلع الشهر المقبل بين شريحة شهداء وجرحى القوات الامنية، كما وزعت 650 كرفانا سكنيا حديثا، علاوة على تفعيل تجربة انشاء دور واطئة الكلفة عبر مستثمرين سيزورون الديوانية قريبا".

وأشار إلى ان "المشكلة الحقيقية التي زادت من ازمة السكن، هي عدم تحديث تصميم الديوانية منذ 75 عاما، اضافة الى قلة الإمكانات المالية، لذلك فنحن عازمون على إنشاء وحدات سكنية عبر الاستثمار، لاسيما ان هناك عددا من المستثمرين حصلوا على اجازات لإنشاء وحدات سكنية من المؤمل المباشرة بها قريبا، اضافة الى رفع التنسيق مع المصارف لتسهيل اجراءات الحصول على قروض سكنية".

وأردف أن " إدارته اعطت اولوية للقطاع الزراعي لكون 70 % من السكان المحليين يعملون فيه"، مبيناً أن "الحكومة المحلية مستمرة بدعم المزارعين عبر حزمة اجراءات اهمها فتح ستة مجمعات تسويقية جديدة لتقليل عدد ايام انتظار الفلاحين من 25 يوما في السابق الى يومين فقط حاليا، اضافة الى تأمين الحصة المائية بما يسد حاجة الخطة الصيفية".

وأعرب محافظ الديوانية عن "ارتياحه من الزيادة التي تحققت في الكمية المتحققة من المحاصيل الزراعية، اسوة بالحنطة التي ارتفعت الى 320 الف طن بدلا من 160 الف طن العام الماضي، و103 الاف طن من محصول الشلب بدلا من 60 الفا العام الماضي، حيث ستتمكن المحافظة من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة بعدد من المحاصيل وتصدير بعضها الى اسواق المحافظات المجاورة، ابرزها بيض المائدة ولحوم الفروج والاسماك".

وأوضح أن "المحافظة تعاني من انعدام مشاريع البنى التحتية ونقص ملحوظ بالابنية المدرسية والمراكز الصحية والمستشفيات ومشاريع الكهرباء والمجاري، ومن الضروري إعادة النظر بمخصصاتها للعام الحالي والبالغة 40 مليار دينار، التي لا تكفي لتنفيذ مشروع ستراتيجي واحد"، داعياً إلى "تعجيل الوزارات بتنفيذ مشاريعها المتوقفة بالديوانية ما يمكن مواطني المحافظة الاستفادة منها".

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