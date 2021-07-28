الموريتاني الحسن احويبيب يجدد الولاء للزوراء

2021/07/28 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / جددت ادارة نادي الزوراء تعاقدها مع المحترف الموريتاني الحسن احويبيب موسما اضافيا ليكون اول المحترفين مع الفريق في الموسم المقبل.ونشر نادي الزوراء عبر موقعه الرسمي على الفيسبوك خبر تجديد تعاقده مع المحترف الموريتاني للموسم الثاني على التوالي بعد ادائه المميز في الدوري.ويعد قلب دفاع الزوراء الموريتاني الحسن احويبيب من ابرز المحترفين الذين قدموا مستوى مميزا في الموسم المنتهي./انتهى

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