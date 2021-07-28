ذوو المعتقل البصري المتوفي بسبب

2021/07/28 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تظاهر العشرات في البصرة ، من بينهم ذوو المواطن هشام محمد الذي توفي بعد اعتقاله بسبب تشابه الاسماء ، مطالبين الجهات الامنية والحكومة المحلية وقيادة شرطة محافظة البصرة بالكشف عن الجناة ومقاضاتهم امام القانون .وسادت موجـة غضب شعبي لدى اهالي محافظة البصرة اليوم الاربعاء ، اثر وفاة المواطن هشام محمد الشباري البالغ من العمر 35 عاما ، حيث تم اعتقاله من قبل دائرة مكافحة اجرام البصرة بسبب تشابه الاسماء ، فيما افصح ذوو المتوفي عن وجود آثار لكدمات وضربات على جسده ./انتهى5

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