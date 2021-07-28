2021/07/28 | 18:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في محافظة الانبار.وذكر بيان للجهاز، ان “مفارز الامن الوطني في الانبار تمكنت بعد استحصال الموافقات القانونية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز مقابل استحصال الاموال منهم والبالغة (20) ألف دولارٍ امريكي”.واضاف البيان، ان “المتهم دُونت اقواله اصولياً، وتم إحالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه”.يُذكر ان جهاز الامن الوطني يحذر من الوقوع في فخ المحتالين، داعياً في الوقت ذاته المواطنين الى الابلاغ عن هكذا اشخاص وتسجيل الشكاوى ضدهم عن طريق الاتصال بالخط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في الانبار..



القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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