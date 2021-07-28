أشــرف زكــي .. دفـــاعـــا عـــن الـــفــن - أحمد الخميسي

2021/07/28 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي أ تبرأت الفنانة حلا شيحة من الفن واعتبرت أنه " باطل" ولذلك قام د.



أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون بشطب الأستاذة من النقابة وفسر قراره بقوله: " كل انسان يرى الفن حراما لا مكان له في النقابة".



إلى هنا والمشكلة بين النقابة والست حلا التي تنقلت مابين الوعظ والتمثيل ووضع الحجاب وخلعه مئات المرات، وإذا بحاتم الحويني الداعية يهاجم د.



أشرف زكي ويخرج على الناس ليجدد الدعوة إلى تحريم الفن، وبا ......





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