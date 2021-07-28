م 4 / ف 18 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 - أحمد صبحى منصور

2021/07/28 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 840تابع شهر جمادى الأولى عزل قاضى القضاة الحنفى بدر الدين العينى بسبب سرقاته ‏ قال المقريزى : ( وفيه رُفعت يد قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى الحنفى عن وقف الطرحاء من الأموات ، وفُوّض إلى الأمير صفى الدين جوهر الخازندار، ورُسم له أن يسترفع حساب الوقف فْيما مضى.



ثم نُقصْ ذلك ، وإستمر بيد قاضى ......





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