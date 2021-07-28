2021/07/28 | 18:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأربعاء 28 يوليو 2021 | 06:42 مساءً

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رسمياً ملاعب قطر تستضيف مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم

رسمياً ملاعب قطر تستضيف مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم

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