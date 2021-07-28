القبض على شخص يوهم المواطنين بالتعيينات في الانبار

2021/07/28 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الجهاز مقابل استحصال الاموال منهم والبالغة 20 ألف دولارٍ امريكي.

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