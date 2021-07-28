مشكلة الكهرباء.. الى اين ؟

2021/07/28 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

الحلول موجودة ......



ولكن لا يمكن تحقيقها

إلا بانهاء السرقات التي تجاوزت

السبعين مليار دولار خلال الثمانية عشر

عاماً الماضية، مع العلم إن حل مشكلة

الكهرباء لايحتاج اكثر من عش

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