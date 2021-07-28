معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في الانبار

2021/07/28 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، عن معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة الأنبار، وفق الإجراءات القياسية.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة يفيد بوجود جسم غريب ضمن حي الرسالة شارع زوبع، على الفور تم …

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