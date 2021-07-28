متهمون وسلاح غير مرخص.. الاتحادية تعلن حصيلة عملية أمنية نفذت ببغداد

2021/07/28 | 18:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القبض على ١٢ متهماً بقضايا قانونية مختلفة بينهم متهم بالارهاب، فيما أشارت إلى تنفيذ عملية للتفتيش عن السلاح غير المرخص ببغداد.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثاني للواء ومفرزة من شعبة استخبارات الرشيد، ألقت القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب في منطقة حي الإعلام، تمت عملية إلقاء القبض خلال نصب كمين محكم بعد ورود معلومة استخبارية بتواجده ضمن قاطع المسؤولية".

وأشارت إلى "تمكن قوة من اللواء الثامن للفرقة من إلقاء القبض على سبعة متهمين احدهم مطلوب وفق أحكام المادة 456 احتيال، والقبض على ثلاثة آخرين من طرفي مشاجرة وبحوزتهم بندقية ، كما ألقت القبض على متهمين بالسرقة في منطقة الكاظمية، فيما تم إلقاء القبض على سائق عجلة بعد قيامه بحادث دهس لأحد الأشخاص".وبينت، أن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية ألقت القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية لا يحملون المستمسكات الثبوتية "جواز السفر او اقامة" ، تمت هذه العملية خلال تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية اليومية وعمليات التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص".

ولفتت إلى "تنفيذ قوة من اللواء السابع للفرقة عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "حي الرسالة" ببغداد ، أسفرت عن العثور على بندقية ، 2 مخزن فارغ ، 45 اطلاقة بندقية ،تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".وأشارت الاتحادية إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين الى جهة الطلب والاختصاص اصولياً".

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