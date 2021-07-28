الصحة: الموجة الوبائية الآن هي الأخطر من كل سابقاتها

2021/07/28 | 18:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة، أن مؤسساتها تواجه ضغطًا كبيرًا، لافتة إلى أن العراق في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، إن "وزارة الصحة لم تتفاجأ في القفزة القياسية لإصابات كورونا، كوننا حذرنا سابقًا من أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيؤدي إلى التفشي الوبائي".

وأضاف البدر، "نحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها ونسبة الحالات الشديدة هي الأكثر خلال كل المدة السابقة"، مبينًا أن "المؤسسات الصحية تواجه ضغطًا كبيرًا".

ودعا البدر إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية"، مشيرًا إلى أنه "حتى اللحظة ما زال بإمكاننا استيعاب الزيادة لكن في حال استمرارها سيشكل ضغطًا كبيرًا على مؤسساتنا الصحية".

وبيّن أن "العراق يمر بمرحلة الذروة من الإصابات وسيكون هناك انخفاض تدريجي بعد ذلك"، لافتًا إلى أن "المرحلة الوبائية الحالية تتطلب وقفة جادة فالخطر داهم ويهدد الجميع".

وأكد البدر أن "جميع اللقاحات سليمة"، داعيًا إلى "اعتماد الجهات المخولة بالتصريح في هذا الأمر وعدم الاستماع إلى الأنباء غير الدقيقة".

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