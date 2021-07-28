2021/07/28 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاربعاء، إن إيران شريك أساسي لبلاده، وإن التنسيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض.وقال الأسد، خلال لقائه رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد: إيران شريك أساسي لسوريا والتنسيق في محاربة الإرهاب سيستمر المركز الخبري الوطني.

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